Susana Jesus vence eleições para a Ordem dos Arquitectos na Madeira

A lista candidata à Ordem dos Arquitectos, ‘A Ordem és Tu - Lista B’, venceu o escrutínio que se realizou hoje.

Segundo o site nacional da Ordem, a lista encabeçada por Susana Jesus venceu as eleições na Região com 42,64% dos votos. Em segundo lugar ficou a Lista C, com 28,93% e em terceiro, a Lista A, com 27,92% dos votos.

A Lista B venceu os três órgãos da estrutura regional da Ordem para o triénio 2020-2022: Mesa da Asssembleia Geral, Conselho Directivo e Conselho Disciplinar Regional.

A candidatura regional, liderada pela arquitecta Susana Jesus, teve como foco a “protecção da profissão e a luta pelos direitos de todos os trabalhadores da classe, assim como a revisão do ordenamento do território e planeamento urbanístico da ilha”.