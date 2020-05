Chama-se DigiMAC 2020 e está a ser desenvolvido pela Startup Madeira com o apoio de parceiros internacionais. O projecto envolve a Madeira, Canárias, Senegal e Mauritânia e pretende ajudar as PMEs a impulsionar as suas vendas nos mercados digitais internacionais através de serviços de diagnóstico, assessoria técnica especializada e capacitação em competências TIC para operar em mercados digitais.

Numa primeira fase, serão identificados os perfis digitais e novos desafios ao trabalho associados à transformação digital, assim como as necessidades formativas das empresas e colaboradores envolvidos. Empresas dos sectores do Turismo, Indústria, Sector Primário, TIC, Comércio e Serviços serão desafiadas a participar, estando já disponível a sua inscrição no site da Startup Madeira.

A segunda fase vai seleccionar quatro empresas para uma intervenção de consultoria de internacionalização. Após diagnóstico o projecto prevê o desenvolvimento de um programa de formações e seminários de boas práticas em “processos de transformação digital das empresas e operações em mundos digitais”, refere a empresa através de comunicado.

O DigiMAC é uma aposta da Secretaria Regional da Economia, realizado pela Startup Madeira e cofinanciado pelo INTERREG MAC 14-20, sendo a sua duração de 24 meses.

Rui Barreto afirma que a Covid-19 está a “acelerar a transformação digital face ao grande aumento do uso da tecnologia”. Para o Secretário Regional de Economia, este processo vai “provocar mudanças a longo prazo nos hábitos de consumo e no comportamento das empresas e dos consumidores” e as empresas regionais “poderão beneficiar da participação neste projecto com a abertura a mercados internacionais”.

Segundo o governante, a transformação digital permitirá, na era pós-Covid, “preparar o nosso tecido empresarial para novos desafios. Sabemos que a recuperação será lenta e estamos cientes das dificuldades, mas este projecto lançado pela Startup Madeira poderá ajudar o tecido empresarial na retoma económica, preparando as empresas para o futuro”.

O presidente da Startup Madeira, Carlos Soares Lopes, recordou que nos últimos anos a Startup Madeira “tem vindo a acompanhar a temática da transformação digital e este projecto já tinha dado os primeiros passos no final de 2019”. Sedo este um tema ainda mais actual e importante, “convidamos empresas e consultores a participar activamente nesta iniciativa”, refere Carlos Soares Lopes.

As empresas e consultores interessados em participar já poderão consultar regulamentos e realizar a sua inscrição em https://startupmadeira.eu/pt/digimac/