SPM fala sobre petição por medidas que combatam o desgaste e o envelhecimento dos docentes na Região

O Sindicato dos Professores da Madeira vai realizar amanhã, terça-feira, uma conferência de imprensa, pelas 15h15, junto da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, após a audição parlamentar na 6.ª Comissão, sobre a Petição ‘Pela aprovação de medidas que combatam o desgaste e o envelhecimento dos docentes na RAM’, que se realizará pelas 14 horas.

O SPM recorda que a petição contou com milhares de assinaturas e foi entregue ao Presidente da Assembleia Legislativa Regional, no dia 4 de Fevereiro.

“A enorme adesão dos docentes a esta iniciativa do SPM responsabiliza a ALRAM, em particular a 6.ª Comissão, na procura de medidas legislativas que combatam um dos principais problemas que a educação enfrenta nos nossos dias, com graves consequências nos próximos tempos”, acrescenta em nota de imprensa.