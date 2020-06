Na próxima semana, a Assembleia da República servirá de palco aos trabalhos na especialidade do Orçamento suplementar, discussão que, no entender da deputada Sara Madruga da Costa, ”será decisiva para a definição e para a fixação de ajudas à Madeira, assim como também para que se perceba de que lado estão os deputados do PS eleitos pela Região à República, se do lado da Madeira se de António Costa”, disse.

Uma definição de posições que se impõe, conforme sublinha, numa altura em que “já é evidente, para todos os portugueses, a falta de interesse, de apoio e de atenção que sofremos, por parte da República, ao longo dos últimos meses e em plena pandemia”, lamentou a social-democrata.

“A solidariedade de António Costa para com a Madeira ficou muito aquém e basta ver que esta proposta de orçamento suplementar que o Governo apresentou não contempla qualquer ajuda financeira à Madeira, nem a moratória e o adiamento do pagamento das próximas prestações do PAEF, moratória essa que foi solicitada pela Região há mais de 3 meses”, explicou a deputada.

Depois de muita insistência da nossa parte, prossegue Sara Madruga da Costa, “ficamos a saber que o novo Ministro das Finanças faz muita questão em cobrar à Madeira o pagamento da próxima prestação de 48 milhões de euros em Julho. É lamentável o “vale tudo” deste Governo socialista, todas as desculpas e todos os argumentos parecem ser válidos, desde que seja para prejudicar a Madeira e os madeirenses”, vincando, a este propósito, o silêncio e a cumplicidade inaceitáveis do PS Madeira face a este comportamento discriminatório.

”Da parte do PSD, continuaremos como sempre a lutar e a defender, de forma intransigente, os interesses da Madeira e esperamos que os deputados socialistas eleitos, pela Região, ao parlamento nacional, mudem de postura e se juntem a nós nessa defesa”, rematou.