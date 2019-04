Sociólogo responsável pelo Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas do ISCTE dá conferência no Seminário ‘Exclusão e Inclusão: Realidade e Desafios’

O Centro Social e Paroquial de Santa Cecília promove em Maio o Seminário ‘Exclusão e Inclusão: Realidade e Desafios’, no âmbito da comemoração do 20º aniversário do Centro Comunitário ‘Integrar e Desenvolver’.

O evento a realizar-se no próximo dia 15 de Maio, está previsto decorrer entre as 9h30 e as 12h30 no auditório da Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

Na sessão de abertura devem marcar presença o Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, e o presidente da direcção do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, padre Francisco Caldeira.

Este Seminário integra mesa redonda tendo como tema em debate ‘O papel dos centros comunitários no combate à exclusão social e boas práticas de intervenção’, e uma conferência sobre ‘Exclusão e Inclusão: realidade e desafios’. Luís Capucha, do Instituto Universitário de Lisboa – ISCTE, é o conferencista convidado. É sociólogo, professor e actual director do Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas do ISCTE.

Até final deste mês os interessados devem inscrever-se através do 291 941 488 ou 291 940 737, ou através de correio electrónico para [email protected] ou [email protected]