Só um terço dos madeirenses recebeu as máscaras prometidas

“Frente Mar Funchal em layoff” é a notícia em manchete na edição impressa desta quinta-feira. A empresa municipal justifica a decisão com a quebra acentuada de receitas, motivada pela paralisação da actividade, e assegura parcela salarial que não é garantida pela Segurança Social aos 111 funcionários.

Ainda no Layoff, fazemos o balanço dos pedidos à Segurança Social e revelamos que do total de 3.041 empresas requerentes, menos de metade, ou seja 1.361, receberam o apoio no valor de 4,7 milhões de euros.

“Dramas que causam insónias”, sintetiza a fotografia da primeira página do DIÁRIO que elucida o esforço que tem sido feito pelo Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, em Câmara de Lobos, que gere fundo de emergência de 800 mil euros. Tem, actualmente, 108 pedidos de pessoas afectadas pela pandemia. Algumas abdicam de refeições para alimentar os filhos.

No balanço epidemiológico de ontem, foram registados quatro novos casos positivos de Covid-19 na Madeira. Os novos infectados são pessoas ligadas à mesma família e pertencem à cadeia de transmissão detectada na freguesia de Câmara de Lobos.

No comércio, o Governo decide aligeirar medidas restritivas nas lojas. O executivo madeirense aprova, hoje, uma decisão que vai permitir, aos consumidores, experimentarem roupa e sapatos nas lojas nesta fase do desconfinamento. Isto, depois de os empresários terem ameaçado encerrar os estabelecimentos se não houvesse um recuo por parte do governo.

Em relação às máscaras, sabe-se que apenas um terço dos madeirenses já as receberam. A produção regional gerou atraso na distribuição. Até terça-feira, foram distribuídos apenas 89 mil equipamentos de protecção. Vice-presidente justifica: empresas da Região não estavam preparadas para o fabrico em massa.

