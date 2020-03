Só as tarifas de ‘desconto’ da TAP pagam taxa em caso de alteração

A TAP e a Easyjet estão a facilitar as alterações de datas de viagens devido à crise do coronavírus, com excepção dos passageiros da tarifa ‘discount’ da companhia portuguesa, que continuam a pagar uma taxa pela alteração.

O DIÁRIO foi alertado para este facto por familiares de estudantes universitários que pretendem antecipar os voos de regresso da Madeira depois das respectivas faculdades no continente terem suspendido as aulas. Segundo nos foi relatado, a TAP está a cobrar uma taxa de 90 euros aos passageiros da tarifa ‘discount’ (a mais barata), o que tem gerado algumas críticas.

Fonte oficial da TAP confirmou que esta tarifa de baixo custo é a única que não é abrangida pela isenção de taxa de alteração mas lembrou que tal está devidamente expresso nas respectivas condições e que os passageiros da Madeira têm sempre ao seu dispor viagens com outras tarifas que são abrangidas pelo subsídio de mobilidade. Sublinhou ainda que a companhia portuguesa mereceu elogios da DECO (Defesa do Consumidor) pela transparência da informação tarifária.