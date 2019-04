Sistema informático para obras do Funchal vai parar ao tribunal

O concurso público da Câmara Municipal do Funchal para aquisição de um sistema informatizado de apoio ao processo de gestão urbanística da Câmara Municipal do Funchal está a ser contestado em sede judicial por parte de um dos concorrentes.

O concurso foi lançado em Outubro de 2018 pelo vice-presidente da autarquia, Miguel Gouveia. O contrato, no valor de cerca de 165 mil euros (já com IVA, foi adjudicado há três semanas à empresa ANO - Sistema de Informática e Serviços, sediada na cidade do Porto. No entanto, na passada quinta-feira, a Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica, empresa de Óbidos que concorreu ao mesmo contrato, deu entrada de uma acção no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal a contestar a adjudicação.

Outras duas empresas continentais concorreram ao mesmo contrato: GMV - Skysoft e Wire Maze - Sistemas de Informação.