Sismo na Madeira provocou pequenas derrocadas pela ilha

O abalo sísmico sentido esta noite na Madeira resultou em quedas de pedras da encosta da Penha D’Águia para a estrada que liga o Faial, concelho de Santana, ao Porto da Cruz, Machico.

Segundo relato de uma testemunha, será possível passar, pois um cliente de um restaurante passou, mas de motorizada, já depois do ocorrido.

Entretanto tudo já foi limpo por populares ou bombeiros, estando estes muito activos na zona, segundo relatou a tetemunha que notou que algumas foram afastadas tendo deixado marcas no asfalto.

Também ao longo do Caminho dos Pretos, nas proximidades do estádio do Nacional, nas zonas altas do concelho do Funchal, na área limítrofe da mancha florestal, ocorreram também derrocadas ligeiras.