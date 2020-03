Sismo de 5.3 fez terra tremer na Madeira

Um sismo de 5.3 na escala de Richter foi registado perto das 21 horas de hoje na Madeira, tendo sido sentido em toda a Região.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo ocorreu às 20h58 no mar a Sudoeste das ilhas Desertas, tendo atingido a magnitude de 5.3 na escala de Richter.

O abalo provocou a apreensão de milhares de pessoas, muitas das quais abandonaram as casas e prédios onde se encontravam, aguardando na rua por indicações das autoridades, temendo o surgimento de eventuais réplicas.

Vários espaços e estabelecimentos públicos como centros comerciais foram evacuados de acordo com os protocolos de segurança.

O abalo foi de tal ordem que muitos dos madeirenses não têm memória de algum registo semelhante.

Refira-se que um sismo desta magnitude pode provocar danos relevantes em edifícios mal concebidos e em zonas restritas, provocando apenas danos ligeiros em edifícios mais sólidos e bem estruturados.

Queda de pequeno mobiliário como quadros de parede, chávenas dos armários foram das situações reportadas até ao momento. Para já desconhece-se a existência de danos materiais de maior monta resultantes deste sismo.