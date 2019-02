Sindicato quer debater com deputados carreira de Vigilantes da Natureza

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas iniciou uma ronda pelos grupos parlamentares da Assembleia Legislativa para sensibilizar e esclarecer os deputados sobre quais são as reivindicações, e a razão da contestação ao diploma relacionado com os Vigilantes da Natureza. O Sindicato acusa a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza de serem “intransigentes”, no que respeita “ao projecto de revisão da carreira de Vigilante da Natureza, principalmente na valorização desta”.

“As reuniões tiveram como ponto de partida o dia 27 de Fevereiro com os grupos parlamentares do Partido Trabalhista Português e Bloco de Esquerda, no dia 28 de Fevereiro com o Centro Democrático Social e Partido Socialista e seguem para o dia 6 de Março com o Partido Comunista Português”. A 8 de Março os sindicalistas reúnem com o Juntos Pelo Povo. Já com o Partido Social Democrático e o deputado independente Gil Canha, o encontro ainda está por agendar.