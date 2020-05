Sindicato dos Professores da Madeira promove Curso de Formação Docência Digital em Rede

O Sindicato dos Professores da Madeira e a Universidade Aberta, dinamizam, a partir da próxima segunda-feira, 4 de maio, e durante três semanas, o Curso de Formação Docência Digital em Rede, ministrado pelo Professor José António Moreira, docente da Universidade Aberta, o qual chegará a um universo de mais de 400 docentes da Região Autónoma da Madeira.

Esta formação, embora seja de grande importância para a actividade docente em qualquer contexto, adquire uma especial importância num momento em que as escolas e os docentes sentem a necessidade de “reforçar a sua capacidade no recurso ao uso de plataformas, conteúdos e tecnologias digitais, ou seja, no ensino à distância”, salienta o Sindicato, referindo que o objectivo essencial deste curso de formação é “capacitar os docentes para a criação, concepção e organização de ambientes digitais em rede, garantindo uma educação digital de qualidade, para todos”