Sindicato dos Jornalistas pede regras de segurança nas conferências de Imprensa

A Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas (SJ) considera que as conferências de imprensa diárias feitas pelo ISAUDE – Instituto da administração da Saúde não salvaguardam as distâncias mínimas recomendadas, quer de jornalistas, quer dos equipamentos de gravação que “ficam sujeitos a gotículas dos falantes”, e apela ao “cumprimento das regras de segurança durante estas conferências de modo a proteger todos os intervenientes de uma eventual infecção pelo novo coronavírus”.

Segundo a direcção do SJ, este pedido estende-se a quaisquer outras situações de recolha de informação por parte dos jornalistas durante o desempenha da profissão, alertando ainda para o cumprimento das regras de segurança pelos jornalistas, responsáveis políticos e de saúde. “Afinal quem recomenda e repete as recomendações deve dar o exemplo”, refere a direcção.