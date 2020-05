Sindicato dos Jornalistas lamenta barreiras à informação no caso Ronaldo

Num comunicado dirigido, esta tarde à imprensa, a direcção da Madeira do Sindicato dos Jornalistas lamentou “a atitude da Polícia de Segurança Pública, impedido o trabalho dos jornalistas, repórteres fotográficos e operadores de câmara que se deslocaram ao Aeroporto Internacional da Madeira” para acompanhar a partida de Cristiano Ronaldo para Turim.

“Usando todas as artimanhas ao seu alcance, o jogador fintou os jornalistas [até compreensível se fosse noutro lugar qualquer que não a sua terra natal] para conseguir entrar na zona VIP do Aeroporto sem que se conseguisse captar imagens”, lembra o sindicato, considerando “até aceitável” a atitude do jogador, “tendo em conta a pressão que o mesmo é alvo no seu dia-a-dia”.

Pelo contrário, o Sindicato recrimina a atitude dos agentes da PSP, “incompreensível e até de lamentar”, que “impediram o trabalho dos jornalistas, os quais ficaram condicionados na obtenção de imagens de uma figura que, quer se queira, quer não, é pública e aguça o interesse jornalístico, dos leitores e do público em geral.

“Este e outros vários atentados à actividade jornalística da Região têm de ser, constantemente, denunciados. Não podemos continuar a permitir que o trabalho da comunicação social seja impedido”, conclui o organismo sindical.