A direcção do Sindicato dos Jornalistas da Madeira lamenta a morte de Artur Campos, antigo repórter fotográfico do DN e que colaborou também com outros projectos e instituições.

Artur Campos faleceu esta manhã, aos 76 anos.

“À família, endereçamos votos de pesar e desejamos muita força”, escreve o SJ da Madeira.