Siga aqui o Debate DIÁRIO sobre o Desporto escolar

O Debate DIÁRIO de hoje faz-se com Elmano Santos (Director de Serviços do Desporto Escolar), Manuela Vieira (Direcção de Serviços do Desporto Escolar), Luís Filipe Esteves (Professor de Educação Física dos 2. e 3. ciclos) e Nuno Camacho (Professor de Educação Física do 1. ciclo).

‘Vai ficar tudo bem no Desporto Escolar?’, é o mote da conversa numa semana em que estava agendada a habitual festa.

O debate é moderado pelo jornalista Pedro Freitas Oliveira e emitido em directo nesta plataforma digital e no Facebook.