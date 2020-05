Siga aqui em directo o Debate DIÁRIO de hoje sobre o momento quente da política

O actual e animado momento político na Região será tema do Debate DIÁRIO de hoje.

A partir de agora, as diferentes forças partidárias analisam o desconfinamento da postura contida que fez surgir nesta semana a probabilidade de eleições antecipadas na Região que poderia comprometer a actual coligação e não só; um movimento de apoio à candidatura de Miguel Albuquerque à Presidência da República, hipótese que o líder do PSD-M admite e que por isso mesmo o coloca no olho do furacão mediático nacional; reuniões de comissões políticas a pensar nas autárquicas, jornadas parlamentares e lutas por causas nem sempre com o devido enquadramento constitucional.

Enquanto a Madeira desespera por respostas de Lisboa, Jaime Filipe Ramos, Miguel Iglésias, Luís Miguel Rosa, Paulo Alves e Ricardo Lume marcam presença na conversa que será transmitida em directo nesta plataforma digital e no nosso Facebook.