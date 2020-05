SIAP enviou 160 máscaras e 80 litros de gel desinfectante para a PSP da Madeira

O Sindicato Independente de Agentes de Polícia da Polícia de Segurança Pública (SIAP/PSP) anunciou, através de comunicado, que distribuiu viseiras e máscaras de protecção reutilizáveis a todos os associados, tanto em Portugal continental, como na Madeira e Açores, num total de 1.300 equipamentos individuais. Para a Região foram encaminhadas 160 máscaras e 80 litros de gel desinfectante.

“O Ministério da Administração Interna só forneceu uma máscara a cada elemento a qual só pode ser utilizado uma única vez ainda não forneceu material, o SIAP/PSP estabeleceu contactos com várias empresas e movimentos tendo sido possível dotar todos os associados de um litro de gel desinfectante e duas máscaras, continuando a trabalhar para que os agentes de autoridade possam desempenhar as suas funções com a maior protecção possível”, pode ler-se.

O SIAP destaca ainda o contributo de material por parte da, Delta Cafés, 3D Ways, EPI Covid-19, SOS COVID e o movimento Futebol Para a Vida, constituído por jogadores e treinadores de clubes nacionais e internacionais, “os quais após o apelo feito por esta associação rapidamente fizeram chegar gel e máscaras, tendo sido possível distribuir 2.400 máscaras de protecção e 1.200 litros de gel a todos os associados, sendo que á causa juntou-se ainda a transportadora Torrestir, a qual ficou de fazer chegar todo o material aos vários pontos do país.