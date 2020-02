Sete escolas com 900 crianças desfilaram na Placa Central

Aconteceu esta manhã o desfile do ‘Carnaval das Escolas’, que estava inicialmente agendado para a passada sexta-feira, mas que fruto da condições climatéricas adversas acabou por ser adiado para hoje.

Mesmo com a ausência de algumas escolas que inicialmente haviam confirmado a sua participação, algumas centenas de crianças encheram de cor e alegria a Avenida. A assistir muitos pais e muitos turistas que não quiseram, assim, perder o desfile dos mais pequenos.

Com temáticas e disfarces vários, muitos dos quais associados aos temas abordados no projecto pedagógico de cada estabelecimento de ensino, passaram pelo ‘sambódromo’ da baixa funchalense as crianças do Externato Princesa D. Maria Amélia, do Infantário das Capuchinhas, do Extrenato de São João, da Sagrada Família, do Kidz Dance Flavourz, do Jardim Escola João de Deus e do Colégio do Marítimo, este último com o grupo maior, com mais de trezentas crianças. Nota, também, para a presença de alguns elementos da Banda Municipal da Ponta do Sol, que animou o evento, além da tradicional música de Carnaval que fez a delícia dos pequenos e graúdos.

De referir que o número de ‘pequeno foliões’ ficou aquém da 1.200 crianças que tinham tudo pronto para desfilar na passada sexta-feira, ainda assim, Eduardo Jesus refere que “foi um sucesso tremendo”, pois “vieram muito mais pessoas do que inicialmente estava previsto”, um devido à dimensão de alguns dos sete grupos participantes. O Secretário Regional do Turismo e Cultura salientou que “este acabou por ser o segundo maior cortejo promovido pela Secretaria”.