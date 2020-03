SESARAM repudia informações falsas nas redes sociais e ameaça com acção judicial

O Serviço Regional de Saúde (SESARAM) emitiu um comunicado em que “repudia todas as informações publicadas nas redes sociais sem qualquer veracidade e que só contribuem para gerar instabilidade na população madeirense”.

No comunciado é recordado que desde o dia 12 de Março, o Instituto de Administração da Saúde (IASAUDE) tem promovido boletins informativos diários, disponibilizando toda a informação à população.

“Até à data, 16 de março, não existem casos de COVID-19 positivos na Região Autónoma da Madeira e, como tal até ao momento o SESARAM não certificou qualquer óbito associado ao COVID-19, como erradamente denunciaram, hoje, nas redes sociais.

Hoje mais do que nunca pedimos a todas as pessoas que colaborem na construção de uma informação assertiva e construtiva. Só assim poderemos colaborar, também, no processo de contenção e prevenção do Coronavirus na Região Autónoma da Madeira”.

Para garantir a segurança e protecção dos doentes, informa o SESARAM, foi criada uma unidade isolada, dedicada ao COVID-19, tanto para doentes críticos como para doentes não críticos.

“Isto significa que na Unidade de Cuidados Intensivos localizada no andar técnico não são internados doentes com suspeita e muito menos, doentes com confirmação de infecção COVID-19. Ao abrigo do Regulamento Geral de Protexção de Dados o SESARAM não poderá neste meio divulgar qualquer dado pessoal clinico sobre um cidadão em concreto, mas reserva o direito de em sede própria – Tribunais – agir judicialmente contra acusações infundadas”, adianta o serviço presidido por Rafaela Fernandes.

“O Plano de contingência ao COVID-19 exige serenidade e responsabilidade de todos os cidadãos não sendo admissível que se propaguem inverdades, nem especulações sobre um tema desta natureza, sob pena de comprometer a saúde mental dos doentes e familiares de doentes internados nas diferentes especialidades no Hospital Dr. Nélio Mendonça”, conclui.