O SESARAM está fazer um diagnóstico para avaliar a alimentação e actividade física da população da Madeira durante o período de contenção social até fim de Maio.

Neste sentido, no decorrer das próximas semanas os nutricionistas do SESARAM promoverão um inquérito aos utentes, por telefone, sem a identificação do utente, mantendo o anonimato.

A realização deste inquérito visa avaliar o impacto do vírus nos hábitos alimentares madeirenses.