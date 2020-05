SESARAM mantém limitação de visitas aos doentes internados

O SESARAM informa, através de um comunicado de imprensa, que a retoma da actividade clínica será progressiva e sempre reajustável com retornos e avanços de acordo com a evolução epidemiológica da infecção covid-19 na Madeira.

Segundo o SESARAM, a retoma de actividade clínica pressupõe que o número de pessoas infectadas na RAM é baixo, que o serviço regional de saúde tem capacidade de efectuar testes em tempo útil e que se capacitou com as estruturas e os processos assistenciais para os doentes não covid-19, covid suspeitos e covid confirmados.

De acordo com o mesmo comunicado, os serviços clínicos definirão quais as actividades clínicas a retomar e a ordem de prioridade com a devida calendarização e os utentes que aguardam a realização de exames complementares de diagnóstico (análises, raio X e outros) serão contactados pelos respectivos serviços.

Além disso, revela que no exercício da actividade profissional todos os profissionais devem usar os equipamentos de protecção individual preconizados para cada situação específica e devem fazer uma auto-monitorização de sinais e sintomas compatíveis com infecção, nomeadamente com medição da temperatura corporal duas vezes por dia.

O SESARAM informa ainda que todos os doentes internados de forma urgente, electiva ou para procedimentos diagnóstico-terapêuticas invasivos são submetidos a Rastreio Sistemático covid-19 e será mantida a limitação de visitas aos doentes internados nas várias instituições do SESARAM, EPE, com processos de comunicação proactiva dos profissionais com os familiares dos doentes, sem prejuízo dos regimes específicos nas unidades especiais. Serão também mantidas as consultas não presenciais e, progressivamente, abertas as consultas presenciais para casos seleccionados definidos pelas várias especialidades.

Dado a área de consulta externa estar limitada ao espaço do auto silo, revela também que os períodos de consulta são alargados das 08 às 20 horas e que não são permitidas salas de espera com múltiplos doentes.

Além disso, adianta que os Serviços de Atendimento Urgente (SAU) mantêm-se em funcionamento nos Centros de Saúde Machico, Ribeira Brava e Porto Santo (24h/7dias da semana) e no caso do Centro do Bom Jesus (Funchal) das 10 às 18h /5 dias úteis até 15 de Maio. Mantém-se também a actividade presencial programada em todos os centros de saúde concelhios, sempre com a preocupação de evitar salas de espera com múltiplos doentes.

O SESARAM informa ainda que as vacinas integradas no plano regional de vacinação e as vacinas extra plano, e consultas de desenvolvimento são asseguradas em todas as idades.

Mais: As colheitas para análises de sangue são realizadas nos respectivos centros de saúde da área de residência ou outro referenciado no período covid, e no caso do concelho do Funchal, no Laboratório do SESARAM até ao dia 15 de Maio, mediante agendamento prévio, para evitar aglomerado de utentes. Além disso, a partir de 18/05 será definido novo horário de funcionamento para os centros de saúde do Bom Jesus e de Santo António.

Aos utentes recomenda que não façam deslocações às unidades de saúde sem que tenham sido previamente contactados, salvo situações inadiáveis e urgentes.

Além disso, informa que todas as pessoas que frequentam as instalações do SESARAM EPE devem usar máscara comunitária, cumprir as regras de distanciamento físico e fazer a higienização das mãos.

Conclui, dizendo que os contactos aos utentes para informar das datas de consulta presencial ou realização de exame, serão feitas preferencialmente, por SMS para os números de telemóvel validados do utente, e ainda rede de telefone fixo ou telemóvel com referência ‘confidencial’ (neste caso apela aos utentes atenção a essas chamadas).