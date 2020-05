SESARAM lança linha de apoio para as áreas de Nutrição e Dietética

“No âmbito do plano de retoma de actividade do SESARAM foi criada uma nova linha de apoio técnico do Serviço de Endocrinologia – Unidade de Nutrição e Dietética”, revelou esta quarta-feira, o Serviço Regional de Saúde, através de uma nota de imprensa.

O número de contacto criado para este efeito foi o 966 432 017 e a linha irá funcionar nos dias úteis, entre as 9 e as 16 horas.

Esta linha tem como objectivo o aconselhamento alimentar para crianças e adolescentes disponibilizado pelo SESARAM, sendo também destinada a utentes que aguardam consulta de nutrição.

Silvestre Abreu, director do Serviço de Endocrinologia, realça que a pandemia de covid-19 levou a uma “série de mudanças” ao nível dos hábitos alimentares das pessoas, pelo que os utentes podem “tirar as dúvidas que tenham em relação à alimentação” através da linha.

Ainda no âmbito desta nova linha de apoio, o SESARAM promoverá um inquérito sobre o ‘impacto da covid nos hábitos alimentares madeirenses’, através deste mesmo serviço.