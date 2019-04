SESARAM investiu mais de 7 milhões de euros em imunomoduladores em 2018

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) investiu, em 2018, mais de 7 milhões de euros com imunomoduladores, substâncias que actuam no sistema imunológico conferindo aumento da resposta orgânica contra determinados microorganismos, nomeadamente bactérias.

Reagindo à notícia veiculada pelo DIÁRIO na edição digital dando conta da poupança de cerca de 30 mil euros com a aquisição daqueles fármacos inovadores, o SESARAM garantiu que “não há qualquer desinvestimento na aquisição de imunomoduladores específicos, há sim uma redução de valores, na sequência das regras do mercado, nomeadamente da oferta e da procura”.

“Esta redução de valores constitui uma mais valia para o serviço uma vez que obtém a mesma quantidade com a mesma qualidade por um valor economicamente mais vantajoso, ou seja mais baixo”, explica as razões da decisão que constam da Portaria, hoje publicada no JORAM.

Ora, de acordo com o SESARAM, “a poupança em causa não revela desinvestimento mas sim numa melhor gestão do erário público”. Explicou que em vez de gastar 522.192,19 euros (preço base do concurso lançado em 2018), para a aquisição de imunomoduladores específicos será possível obter os respectivos por um montante inferior ao preço base, no valor de 492.633,63 euros (proposta apresentada por um fornecedor) para fazer face ao mesmo período, com a mesma qualidade.

Com base no exposto, o concurso em causa foi lançado considerando os termos constantes na legislação em vigor, com base no melhor preço e qualidade (neste caso, os 492.633,63 apresentados por um fornecedor), esclareceu o SESARAM, através do gabinete de comunicação.

Sublinha que este foi apenas um dos concursos de imunomoduladores específicos lançados no último ano, pois existem outros tipos de imunomoduladores. Só no ano de 2018, o SESARAM teve um encargo de mais de 7 milhões de euros só em imunomoduladores.