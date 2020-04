SESARAM instala estrutura de acolhimento temporário nas urgências do Hospital

O SESARAM está a proceder à instalação de pré-fabricados habitáveis na zona das urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Esta estrutura de acolhimento temporário, que estará pronta “nos próximos dias”, “servirá para acomodar doentes que, devido ao surto pandémico da Covid-19, necessitam de ser rastreados antes”, explica o Director Clínico do SESARAM, Júlio Nóbrega.

Todos os doentes que chegam à urgência, independentemente da doença que tenham são rastreados”, ressalva o responsável, sublinhando que estes utentes “não são considerados casos suspeitos de Covid-19”.

“A espera por um resultado de análise à doença pode demorar algumas horas, pelo que o SESARAM decidiu aumentar a capacidade do serviço de urgência permitindo, desta forma, criar uma área de espera”, sustenta uma nota do gabinete de comunicação do SESARAM.

A referida estrutura permite o acesso directo (sem passar pelo exterior) entre a urgência e a nova área.

“Pretende-se com esta medida proteger utentes e profissionais, para além do conforto necessário dado aos doentes”, conclui Júlio Nóbrega.