SESARAM garante que flúor usado nas escolas “não apresenta qualquer alteração”

Através de um comunicado hoje dirigido à imprensa, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM E.P.E.) informa que, “na sequência da análise laboratorial ao flúor com nº de Lote 18P 3358 - Validade: 09/2022, os resultados da análise revelam que o produto em causa não apresenta qualquer alteração, cumprindo com os requisitos de qualidade e segurança”.

Recorde-se que, no mês passado, um produto com flúor destinado ao bochecho para a prevenção da cárie dental habitualmente utilizado nas sessões de educação oral nas escolas da Madeira, foi mandado retirar devido a uma “anomalia” reportada pelo SESARAM ao Laboratório. O alerta para a situação anómala foi dado pela Escola Básica do 1.º Ciclo da Ribeira Brava, no procedimento da Medida de Flúor preventiva efectuada nas escolas no âmbito de Programa ‘Madeira a Sorrir’.

Face ao exposto e após comunicação dos resultados à Secretaria Regional da Educação, o Serviço de Saúde pretende retomar a normalidade das actividades do programa, inclusive desta medida preventiva preconizada pela OMS e DGS (Programa Nacional de Saúde Oral).

O Programa de Saúde Oral ‘Madeira a Sorrir’ abrange todas as escolas da Região Autónoma da Madeira e Porto Santo com ensino pré-escolar, 1º ciclo e, neste ano lectivo, o 2º ciclo da RAM.