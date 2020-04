Depois de avaliar o tipo de atendimentos registados no Serviço de Atendimento Urgente do Bom Jesus, o SESARAM alerta para o facto de este Serviço de Atendimento Urgente e presencial ser “única e exclusivamente para situações de saúde inadiáveis e urgentes”, devendo o utente contactar previamente o serviço antes de se deslocar à Unidade de Saúde através das linhas de apoio médico: 969 377 014 (7 dias, das 08h às 20h) e 291 208 790 (de segunda a sexta, das 08h às 20h).

Para as situações não urgentes e/ou necessidades administrativas, o SESARAM recorda aos utentes que devem contactar os Centros de Saúde da sua área de residência através de contactos disponíveis no portal do SESARAM, relembrando aos utentes que o recurso adequado aos serviços disponíveis irá possibilitar uma melhor resposta na prestação de cuidados de saúde.

Critérios para o Serviço de atendimento urgente do Centro de Saúde do Bom Jesus

De acordo com o SESARAM, devem recorrer a este serviço os residentes no concelho do Funchal que apresentem sintomas de doença aguda sem critérios epidemiológicos de suspeição de COVID-19.

Devem contactar previamente as linhas de apoio médico: 969 377 014 (das 08h às 20h, 7 dias) e 291 208 790 (das 08h às 20h, de segunda a sexta) e mediante orientação médica poderá deslocar-se presencialmente ao serviço.

Não devem recorrer a este serviço os utentes com critério epidemiológico com ou sem critérios clínicos sugestivos de COVID-19, nomeadamente febre, tosse e dificuldade respiratória, sendo importante nestes casos, contactar a linha SRS24: 800 24 24 20.

Os utentes com necessidade de procedimentos administrativos: renovação de baixas, medicação crónica, agendamento de vacinas, injectáveis, consulta de enfermagem, tratamento de feridas, entre outros, devem contactar por e-mail ou telefone o seu centro de saúde, através dos contactos disponíveis no portal do SESARAM.

Já os utentes com sintomatologia clínica não aguda, devem contactar por e-mail ou telefone o seu centro de saúde, solicitando orientação médica do seu médico de família ou de um médico que esteja a dar apoio.

Quanto aos utentes com problemas agudos do foro da medicina dentária, devem contactar a Saúde Oral através do número 291 208 806 para agendamento de consulta urgente.