SESARAM estende horário das visitas hospitalares para comemorar Dia Mundial da Saúde

No próximo domingo, 7 de abril, as visitas hospitalares podem realizar-se entre as 12 e as 20 horas, informa o SESARAM, para assinalar o Dia Mundial da Saúde.

“As visitas são muito bem-vindas, comemore este Dia Mundial da Saúde junto do seu familiar/amigo”, escreve o Serviço Regional de Saúde na nota enviada para as redacções.

Este ano as comemorações do Dia Mundial da Saúde têm como mote ‘Cobertura Universal de Saúde’, escolhido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A data comemorativa foi escolhida pela OMS em 1948, aquando da organização da primeira assembleia da OMS. Desde 1950, celebra-se o Dia Mundial da Saúde a 7 de abril .

Em cada ano, a OMS aproveita a data comemorativa para fomentar a consciência sobre alguns temas chave relacionados com a saúde pública a nível mundial.