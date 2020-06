SESARAM contratou 18,5 milhões em Abril

O combate à covid-19 foi o principal responsável pela liderança da empresa na contratação pública. 11,3 do total dos 28,9 milhões de euros adjudicados no quarto mês do ano fugiram a concurso público. Esta é a notícia que faz a manchete do DIÁRIO desta terça-feira. Uma edição que narra o regresso dos mais novos e dos alunos do secundário às escolas, dois meses e meio após uma ausência forçada pela pandemia. Muitas saudades marcaram o dia de milhares de alunos, num retorno tranquilo às salas de aprendizagem.



Um novo caso positivo de covid-19 foi detectado ontem na Região, 25 dias depois sem qualquer registo de novo doente infectado. Um passageiro de voo Lisboa-Funchal proveniente da região centro do país colocou mais de 90 em vigilância. Entretanto diversos juristas ouvidos pelo DIÁRIO asseguram que a quarentena imposta pelo Governo Regional é “ilegal”. O presidente do Governo tem outro entendimento.

‘Ex-governantes declinam responsabilidades no Parlamento’, é outro dos destaques da nossa primeira página. A secretária do Ambiente é hoje ouvida na Comissão de Inquérito à Extracção de Inertes, depois de dois antigos responsáveis negarem competências na matéria. Nesta edição o Presidente da Comissão exerce Direito de Resposta, na página 20.

‘Gerentes do balão panorâmico pagam 68 mil euros ou vão presos’ é também uma das nossas chamadas de capa, para ler na página 11.

