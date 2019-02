SESARAM apresenta iniciativa promocional da Dádiva de Sangue esta quinta-feira

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM E.P.E) apresenta no dia 7 de fevereiro (quinta-feira), pelas 18:00 horas, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma iniciativa Promocional da Dádiva de Sangue.

O Serviço de Sangue e Medicina Transfusional (SSMT) do SESARAM, em colaboração com a Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira (ADSRAM), promove entre os dias 11 e 16 de Fevereiro de 2019, uma iniciativa promocional da dádiva de sangue, no sentido de juntar a comunidade, entidades e parceiros. Esta iniciativa de cariz desportista tem como principal objetivo incentivar à dádiva de sangue e angariar novos dadores de sangue e, paralelamente, dar visibilidade ao papel central e imprescindível que o dador benévolo de sangue desempenha na sociedade. Esta temática assume particular relevância numa Região como a Madeira, isolada geograficamente do território continental, onde as reservas de componentes sanguíneos dependem exclusivamente do espírito solidário e responsável dos dadores.