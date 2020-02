Serviços de saúde preparados para casos de coronavírus na Madeira

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, garantiu que o Governo Regional está focado no novo coronavírus, garantindo que não existe nenhum caso de coronavírus na Madeira, embora admita que isso poderá acontecer pelo facto de esta ser uma ilha turística.

À margem da iniciativa dinamizada no âmbito do Programa de Saúde Oral, na Escola Básica do Primeiro ciclo com Pré- escolar, Ribeiro Domingos Dias, o governante relembrou que, desde o dia 3 de Fevereiro, existe um plano de contingência para o novo coronavírus, que foi elaborado pela secretaria da tutela, que prevê um fluxograma de prevenção e detecção, definido por os aeroportos, portos, marinas e hotéis. Um plano que, conforme frisou, permitiu que o Hospital Dr. Nélio Mendonça fosse considerado pela Direcção Geral de Saúde um hospital de segunda linha por estar preparado para enfrentar este problema.

Pedro Ramos realçou que a estratégia está montada caso seja necessário colocar em quarentena navios ou hotéis.

Além disso, o governante frisou o facto de os profissionais da saúde continuarem a receber formação e de estarem a decorrer acções de sensibilização em todas as entidades do turismo na RAM e também nas escolas.