Serviço de Hemato-Oncologia do SESARAM com nova estrutura organizacional

O Serviço de Hemato-Oncologia do SESARAM possui uma nova estrutura organizacional, implementada no passado dia 1 de Fevereiro, que dividiu o Serviço de Hemato-Oncologia em duas unidades funcionais: Unidade de Oncologia Médica e Unidade de Hematologia Clínica.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, 10 de Abril, pelas 11 horas, este serviço, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, com o objectivo de apresentar esta nova estrutura organizacional e fazer um balanço à actividade produtiva do mesmo.

Com uma reorganização médica, as duas Unidades (Hematologia e Oncologia) passaram a funcionar de forma independente, mantendo-se sob alçada do mesmo serviço (Serviço de Hemato-Oncologia), liderado pelo médico oncologista Fernando Aveiro.

Refira-se que até à data, os médicos afectos ao Serviço de Hemato-Oncologia tratavam os utentes acompanhados por ambas as especialidades (Hematologia e Oncologia). No entanto, com a vinda de novos especialistas que integraram ambas as especialidades, deixou de se justificar esta organização médica, pelo que se viabilizou esta divisão funcional.

Esta reestruturação organizacional irá, assim, possibilitar uma maior funcionalidade dos serviços e, sobretudo, uma melhor resposta às necessidades dos utentes, em tempo útil, com eficiência máxima.

A coordenação da Unidade de Oncologia Médica ficou a cargo da médica oncologista Paula Vieira, primeira oncologista médica de formação no SESARAM, desde 2007. A assistente hospitalar de Oncologia Médica é formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

Por seu turno, Elizabeth Brazão Luís, hematologista do SESARAM, assumiu a coordenação da Unidade de Hematologia Clínica. Iniciou a sua atividade no SESARAM em 2000, tem o grau de consultora de Hematologia Clínica da Carreira Médica Hospitalar e é a coordenadora da Unidade de Neutropénia desde 2012. Elizabeth Brazão Luís é formada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.

O serviço prestado nas unidades funcionais mantém-se no mesmo espaço físico e são partilhados os recursos físicos e humanos do Hospital de Dia e do Internamento, mas passam a funcionar de uma forma.

Esta reorganização vai permitir que os médicos se dediquem exclusivamente aos utentes da sua especialidade (doentes do foro hematológico ou oncológico), possibilitando uma melhor gestão dos recursos disponíveis e uma melhor resposta aos utentes, sem acarretar mais custos para o Serviço de Saúde.

Neste momento, a Unidade de Hematologia Clínica é integrada por quatro médicos especialistas e a Unidade de Oncologia Médica, por cinco médicos especialistas.

Recorde-se que o Serviço de Hemato-Oncologia do SESARAM foi criado em 1987 e durante vários anos funcionou com apenas dois médicos (Joaquim Gouveia e Mário Passos).