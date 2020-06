Sérgio Gonçalves defende criação de fundo regional para captar novas rotas aéreas

O deputado do PS e gestor Sérgio Gonçalves defendeu, esta tarde, na 5.ª conferência ‘Pensar o Futuro’, organizada pelo DIÁRIO e dedicada ao tema do turismo, que a prioridade de curto prazo para a Madeira deve ser a criação de um fundo regional de captação de novas rotas aéreas, a exemplo do que existe nas Canárias.

“A realidade pós-Covid constitui também uma nova oportunidade, com um novo paradigma de oferta do transporte aéreo que a Madeira pode e deve aproveitar, desde que sejam criados os mecanismos adequados a aparecer novas companhias e novas rotas, em particular dos nossos principais mercados emissores turísticos”, referiu o terceiro interveniente na conferência desta tarde. Segundo Sérgio Gonçalves, o referido fundo regional “não seria em substituição das medidas que já existem mas sim um complemento e uma forma da Madeira ganhar competitividade nas negociações com as companhias aéreas e os operadores”.

O mesmo deputado argumentou que, no curto prazo, e tendo em conta o contexto da pandemia de Covid-19, há que garantir condições para a abertura ao exterior da Madeira, associadas a uma estratégia clara de posicionamento face a determinados mercados emissores. A este respeito, comparou a questão dos testes aos viajantes aos debates sobre fiscalidade e alertou que “importa introduzir estabilidade no processo e previsibilidade nos parceiros”. “Aos clientes, mais importante do que saber se um teste demora 15 minutos ou 2 horas ou 12 horas, é comunicá-lo de forma clara ao exterior, aos mercados emissores, aos operadores, às companhias aéreas e aos turistas. Há já largas semanas que ouvimos dizer que a Madeira está preparada, mas a verdade é que não o comunicamos de forma clara, concisa e concreta e isso parece-me ser fundamental”, completou.