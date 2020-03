“Serão precisas ainda mais medidas de apoio às empresas”

Jhonathan Rodrigues está ainda muito apreensivo com as medidas de apoio apresentadas pelo Governo Regional, na noite do passado domingo, nomeadamente direccionadas para as empresas.

“Apesar de ainda não serem totalmente claras as medidas de apoio para as empresas, no nosso caso de animação turística, são insuficiente”, admitiu um dos responsáveis da mesa do Turismo da Associação Comercial e Industrial do Funchal.

“Estaremos cerca de três meses paradas, com salários para pagar, sendo obrigados a adiantar valores que sabe-se lá quando poderemos recuperar. Não há dúvidas que o caminho passsa pelo Lay-off, mas tudo isto leva quatro a cinco semanas a ser resolvido, e enquanto isso temos que manter os nossos funcionários, e acabamos por criar um endividamento. Vamos esperar que novas medidas surgem, pois a situação que vivemos e aquilo que nos dão, nunca será suficiente para continuar a dar vida às empresas”, concluiu o proprietário do Rodrigues & Cró , Ld.ª (Madeira Adventure Kingdom)