Seis alunos madeirenses representam Madeira no Campeonato Nacional Jogos Matemáticos

Os seis alunos vencedores do 3.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos (3CRJM), uma iniciativa da Direcção Regional de Educação, representaram a Região Autónoma da Madeira na final do 15.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos [15CNJM], realizado no passado dia 29 de Março, no Pavilhão Municipal de Pedrouços, na Maia.

O 15CNJM reuniu 1865 alunos oriundos de 372 escolas do país e, pela primeira vez, Cabo Verde. De referir que este torneio dividiu-se em quatro categorias – 1.º ciclo do ensino básico (CEB), 2.º CEB, 3.º CEB e ensino secundário –, e que os jogos da competição foram: Semáforo, Gatos & Cães, Rastros, Produto, Avanço e Atari-Go.

Os seis vencedores regionais obtiveram os seguintes resultados no 15CNJM:

- Na categoria 1.º CEB, o aluno João Salvador Gonçalves, da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar com Creche (EB1/PE/C) Eng. Luís Santos Costa, alcançou o 1.º lugar no jogo Rastros; o aluno Mateus Garanito, da EB1/PE/C da Ribeira Brava, obteve o 6.º lugar no jogo Gatos & Cães e o aluno Ricardo Freitas, da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Ponta Delgada e Boaventura, obteve o 10.º lugar no jogo Semáforo.

- Na categoria 2.º CEB, o aluno Gustavo Fernandes, da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, alcançou o 5.º lugar no jogo Gatos & Cães; a aluna Tatiana Gomes, da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos (EB23) do Estreito de Câmara de Lobos, obteve o 6.º lugar no jogo Rastros e o aluno Cristiano Gonçalves, da EB23 Cónego João Jacinto Gonçalves Andrade, obteve o 8.º lugar no jogo Produto.

De acordo com a Direcção Regional de Educação, “estes jogos fomentam um pensamento rigoroso, mas também muito criativo, contribuindo, por isso, para o desenvolvimento do raciocínio lógico e dedutivo, subjacente ao pensamento matemático”.