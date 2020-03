Segurança Social dá formação a ajudantes domiciliárias hoje em directo na RTP-M

Uma das medidas preventivas promovidas pelo Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Segurança Social da Madeira - ISSM, IP-RAM, no âmbito da actual pandemia da COVID-19, consiste na formação às ajudantes domiciliárias da Região, devido ao contacto permanente com a população idosa.

Neste contexto, será ministrada, hoje, quarta-feira, 18 de Março, pelas 22 horas, uma formação a ajudantes domiciliárias em directo, no programa ‘Consultório’, na RTP-M.

Na ocasião, serão abordados os cuidados e comportamentos a adoptar nos domicílios dos idosos, de forma a reforçar a prevenção pessoal e das pessoas cuidadas, face à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A tutela explica que “por se tratarem de cerca de 600 profissionais, a formação presencial em sala não é exequível”, justificando assim a escolha do meio escolhido (a RTP Madeira) para tramsitir a mensagem.

A iniciativa trata-se de uma parceria entre o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, o SESARAM, EPERAM, e o IA-SAÚDE, IP-RAM, e contará com a presença de uma equipa de enfermeiros.