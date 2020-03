Segurança Social com medidas para mitigar a disseminação do coronavírus nos lares

Nos lares geridos pelo Instituto de Segurança Social da Madeira já se encontram implementadas diversas medidas com vista a impedir ou mitigar a disseminação do coronavírus.

Entre as medidas destacas pelo ISSM estão: a colocação de doseadores para desinfeção das mãos em todas as entradas e zonas de circulação; informação sobre a lavagem correta das mãos junto aos lavatórios; afixação de panfletos informativos, contendo informação de métodos de prevenção da transmissão do coronavírus, COVID-19, em todos os espaços comuns; colocação, nas entradas principais dos estabelecimentos, de um panfleto interno de sensibilização, que desaconselha as visitas aos utentes dos lares, em caso de manifestação de sintomas de doença.

Além destas mededas, já foi assegurado, em cada estabelecimento, um espaço destinado ao isolamento de pessoas - trabalhadores, visitantes ou utentes - que manifestem sintomas suspeitos de infecção por coronavírus, COVID-19.

Adicionalmente, estão em curso acções de sensibilização para residentes e trabalhadores dos respetivos estabelecimentos.

De acordo com as recomendações da Direcção Geral de Saúde e do Instituto de Administração da Saúde, o Plano de Contingência específico dos Lares geridos pelo ISSM contempla as medidas necessárias para responder a um eventual cenário de epidemia causado pelo novo coronavírus.

O Instituto de Segurança Social da Madeira promoveu duas acções formativas relacionadas com a temática do COVID-2019 que abrangeram cerca de 60 formandos. As acções foram ministradas por uma equipa de duas enfermeiras pertencentes ao Grupo de Coordenação do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos do SESARAM e destinaram-se aos colaboradores do ISSM que, no seu quotidiano profissional, contactam mais directamente com diversos cidadãos, designadamente, os que desenvolvem a sua actividade nos Lares Oficiais, Serviço de Ajuda Domiciliária e Acolhimento Residencial, bem como aos dirigentes das respectivas áreas.