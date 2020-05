Segunda noite tropical com dois ‘picos de calor’

A última noite voltou a ser tropical com as temperaturas mínimas do ar a manterem-se acima dos 20 graus centígrados na costa sul da ilha da Madeira. Santa Cruz (20.6ºC/Aeroporto), Funchal (20.5ºC/Lido), Ponta do Sol (20.5ºC/Lugar de Baixo) e Calheta (20.5ºC/Prazeres e 20.2ºC/Ponta do Pargo) foram os concelhos onde as estações meteorológicas comprovam o segundo dia consecutivo em que a Madeira regista noite tropical.

Também pela segunda noite consecutiva ocorreu ‘picos de calor’ durante a madrugada. Se na madrugada de domingo a temperatura do ar chegou aos 26 graus centígrados no Funchal/Observatório, na madrugada desta segunda-feira o calor nocturno fez sentir quase nos extremos opostos da ilha, com Santa Cruz/Aeroporto a atingir os 25.4ºC às 05:50 e a Ponta do Pargo a chegar aos 24.9ºC à 01:20.