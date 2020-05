Secretário-geral do PSD Madeira não comenta possibilidade de eleições antecipadas

Contactado pelo DIÁRIO, na sequência do assunto que faz manchete na edição de hoje do nosso matutino, o secretário-geral do PSD Madeira, José Prada, absteve-se de comentar a possibilidade assumida pelo Governo Regional de convocar eleições antecipadas.

O executivo madeirense considera este cenário ‘extremo’, caso a Assembleia da República não aprove os dois projectos de lei, do PSD e do CDS, para suspensão de duas parcelas da dívida da Região à República e dos limites de endividamento, no início do próximo mês.