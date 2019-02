Secretário-geral do PS-M diz que foi André Escórcio que se afastou do partido

A notícia do DIÁRIO sobre o afastamento de André Escórcio PS, na sequência da sua posição pública sobre o escândalo que envolveu Avelino da Conceição, motivou uma reacção do secretário-geral do PS-M, na rede social Facebook.

“André Escórcio afastou-se do PS, remetendo uma carta ao PS Madeira, acompanhada do respectivo cartão de militante, em que solicitava, logo no assunto, a “anulação da inscrição como militante”. A carta e o cartão foram remetidos, sem mais observações, à estrutura nacional do PS, responsável pela gestão da militância, respeitando a vontade manifestada por André Escórcio”, escreve João Pedro Vieira.

André Escórcio, garante, “não foi afastado do PS - e, pelo menos desde o dia 4 deFevereiro de 2018, nenhum outro militante foi. Por mais coisas que outros, que felizmente não é o caso, digam, escrevam e façam; por mais ofensas que alguns dirijam ao PS, aos seus órgãos e dirigentes nacionais e regionais, aos seus militantes, simpatizantes e eleitos, do encerramento do Congresso até hoje, nem um”.

Sobre a situação que originou a posição de Escórcio - um vídeo de cariz sexual com Avelino da Conceição que foi divulgado no youtube - João Pedro Vieira diz que, “na qualidade de Secretário-Geral do PS-Madeira e de responsável pela ligação aos militantes”, apenas lhe compete “reafirmar o óbvio: André Escórcio é socialista e, com ou sem militância activa, continuará a sê-lo, merecendo de todos os socialistas o respeito que o seu histórico contributo a todos exige, mesmo na divergência de opinião ocasional”.

“Pessoalmente, une-nos muito mais do que a ocasião, a militância, ou a política. Há uma forma de viver, de estar e de encarar a vida, sobretudo a pública, que, da mesma forma que nos leva a tomar certas atitudes, de participação e envolvimento cívico, nos impede de tomar muitas outras. Aprendi-as nos bancos de escola, precisamente com André Escórcio: o Professor primeiro, o Amigo depois e a Referência por último. Mesmo quando e onde os nossos caminhos e as nossas opções não se cruzaram. Por isso, a si, deixo o meu abraço, o meu respeito e o meu lamento: por se ter afastado e por uma notícia que não tinha de sê-lo - nem da maneira que foi, nem de outra qualquer. Cá estarei, como sempre, à sua espera: do lado certo da História da política regional - o do PS e dos socialistas”, escreve João Pedro Vieira na sua página no Facebook.

André Escórcio enviou, a 13 de Dezembro de 2018, uma carta ao presidente do PS-M, Emanuel Câmara, tendo como assunto ‘Anulação da minha inscrição como militante’ e o seguinte conteúdo: “Porque não posso pactuar com actos que colocam em causa o bom nome e prestígio do PS-Madeira, quando em causa está um vídeo público com cenas deploráveis que envolvem o vice-presidente do PS-Madeira, agradeço que suspenda a minha filiação enquanto militante. Informo que, nesta data, procedi ao pagamento das quotas junto da sede nacional”.

Escórcio refere “suspensão” da filiação mas a direcção nacional comunicou-lhe que deixava de ser militante.