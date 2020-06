Secretária de Estado do Turismo abre Regional Helix’2020

A 5ª edição da Regional HELIX’2020 - International Conference, organizada pela primeira vez pelo Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL e com estreia exclusiva a partir da Região Autónoma da Madeira, contará com a participação da Secretária de Estado do Turismo, Rita Baptista Marques, do Ministério da Economia e da Transição Digital, na sessão de abertura, do próximo dia 29 de junho.

A Conferencia de investigação científica, que decorrerá online, nos próximos dias 29 de junho a 1 de Julho irá reunir mais de 60 investigadores de todo o mundo, tem como temas deste ano, a Competitividade a Inovação e a Transferência de Conhecimento em Turismo.

O evento contará ainda com três prestigiados “Keynote Speakers”, professores universitários e investigadores das mais importantes universidades europeias e centros de investigação das áreas do Turismo, Inovação e Competitividade, Dimitrios Buhalis (Reino Unido) e Marina Ranga (Espanha) e Carlos Costa (Portugal). A organização destaca a relevância dos oradores para a reflexão em Turismo.

A Secretária de Estado do Turismo, Rita Baptista Marques, que desempenha as atuais funções governativas desde Outubro de 2019, na dependência do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, é Licenciada e Mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, possui um MBA pela University of Southern California, e programas de formação avançada para executivos em Liderança pela London Business School e pela University of Texas at Austin, entre outros. Na área Académica, foi Diretora Executiva da Porto Business School para área de MBA e Pós-Graduações e coordenadora da Unidade de Projetos da Universidade do Porto. Na área do Turismo, foi Gestora do Mercado Ásia-Pacífico e dos setores de Tecnologias e de Turismo na Agência Portuguesa para o Investimento.

Dos oradores convidados, o professor universitário e investigador, Dimitrios Buhalis é especialista em Gestão Estratégica e Marketing, com especialização em aplicações de Tecnologia da Comunicação da Informação nos setores de Turismo, Viagens, Hotelaria e Lazer. Ele é diretor do “eTourism Lab” e vice-diretor do Centro Internacional de Pesquisa em Turismo e Hotelaria, na Universidade de Bournemouth, na Inglaterra.

Marina Ranga trabalha com o Centro de Pesquisa Conjunto da Comissão Europeia em Sevilha, Espanha, onde está envolvida em vários projetos de inovação regional e especialização inteligente. Antes de sua nomeação para a União Europeia, foi investigadora sénior na Universidade de Stanford, no H-STAR Institute e bolseira de investigação, integrando o corpo docente do Clayman Institute for Gender Research.

Carlos Costa é Professor Catedrático e Diretor do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro. É doutorado e mestre em Turismo pela Universidade de Surrey (Reino Unido) e licenciado em Planeamento Regional e Urbano pela Universidade de Aveiro. Desempenha atualmente as funções de Diretor de Departamento, Diretor do Programa de Doutoramento em Turismo e membro da Direção da Unidade de Pesquisa em Governança, Competitividade e Políticas Públicas.

Sancha de Campanella Vice Diretora do ISAL, destaca “que estas personalidades, especialistas da área do Turismo, vêm não só reconhecer a importância da Regional Helix’2020, para reflexão da comunidade científica sobre competitividade, como dignificar a instituição ISAL, que tem a honra de organizar a 5ª edição deste evento, internacional, que marca estreia na Região”. O ISAL agradece, desde já, a todos os oradores convidados e a todos os participantes nesta iniciativa, refere nota.

Pode visitar e acompanhar o programa da iniciativa pelo sítio http://helix2020.ipcb.pt/