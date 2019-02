Secretaria de Educação aposta na literacia do Mar

A Secretaria Regional de Educação está a desenvolver um programa na área da literacia do mar. Trata-se de um programa coordenado por João Rodrigues e que conta com o apoio e sinergia com outras entidades. A novidade foi avançada esta manhã pelo secretário regional, Jorge Carvalho, na sessão de abertura do V Encontro de História Regional e Local na Escola, a decorrer na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco sob o tema ‘Madeira: um mar de memórias a preservar’.

Na ocasião o governante sublinhou que esta identificação com o Mar é fundamental, até porque, nos dias de hoje, “apresenta-se como um referencial de oportunidades” para as gerações mais novas. Com o referido projecto, os alunos terão “a oportunidade de conhecer melhor este ambiente que nos rodeia”, mas também “podermos ter conteúdos que possam ser leccionados nas nossas escolas para criar essa identificação com o mar”.

Felicitando o grupo de trabalho pela temática do encontro que hoje se realiza, Jorge Carvalho diz que estas actividades são importantes para “contribuir e ter a garantia que as novas gerações podem compreender todo o nosso percurso, compreender o nosso presente e acima de tudo projectar o futuro”, sobretudo num ano em que se comemoram o 6 séculos da chegada dos portugueses à Madeira. “É importante que possamos valorizar a nossa história, o nosso património e aquilo que são as nossas tradições, aquilo que nos caracteriza”, disse, afirmando que “é importante que os alunos tenham esse conhecimento porque só valorizamos aquilo que conhecemos.”