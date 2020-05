Secretaria das Pescas nega que não tenha sido apresentado nenhum plano para desenvolvimento do sector

A secretaria Regional de Mar e Pescas esclarece, através de um comunicado de imprensa, que “é falsa a afirmação de que ainda não foi apresentado nenhum plano para o desenvolvimento e planeamento do sector das pecas da Região”.

Em causa estão as declarações de um “grupo de armadores e pescadores do Caniçal e Câmara de Lobos” sobre o sector, na comunicação social da Madeira.

A secretaria da tutela diz ainda que “é também falso que a secretaria regional de Mar e Pescas não esteja a investir nas lotas e entrepostos”.

“Então vejamos: está a ser construída a nova lota do Funchal a inaugurar no próximo verão, com um custo aproximado de 5 milhões de euros. Está pronta para avançar a remodelação da lota do Caniçal e a unidade externa de produção de gelo, num valor superior a 1 milhão de euros. Foi remodelado e melhorado o varadouro e o posto de recepção de pescado do Paul do Mar, num investimento a rondar os 144 mil euros”, esclarece o mesmo comunicado, que apresenta “um conjunto de factos e realidades que desmontam a completa falta de rigor contida nas informações publicadas”.