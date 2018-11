Secção Regional da Associação Nacional de Professores reúne-se com partidos políticos

A Associação Nacional de Professores (ANP), Secção Regional da Madeira está a agendar várias reuniões com os Partidos Políticos com representatividade na Assembleia Legislativa Regional para abordar as propostas que serão apresentadas no sector da Educação para o Orçamento Regional de 2019.

O Presidente da Secção da ANP Madeira, Professor Luís Alves, referiu que estas reuniões vão ao encontro do já feito nos anos anteriores e que tem como objectivo reunir com os vários partidos políticos para saber quais as propostas para o sector de educação e para que junto dos mesmos, possam também apresentar alguns pareceres de interesse da educação na região, ou seja, que venham ao encontro dos Educadores e Professores da Madeira e Porto Santo.

A ANP Madeira congratula-se com a medida adoptada pela tutela no que se refere à recuperação do tempo de serviço (9 anos, 4 meses e 2 dias) que terá início já a partir do dia 1 de Janeiro de 2019, reconhecendo um direito inalienável e reparando uma injustiça que os professores e educadores estavam ter relativamente ao tempo de serviço congelado. Ainda neste ponto, reafirma a sua solidariedade com todos os colegas do Continente e dos Açores, que, neste momento, têm a proposta por parte do Ministério de Educação da recuperação de 2 anos, 9 meses e 18 dias e acredita que com a “luta” da classe docente, esta situação possa ser rectificada no futuro, para que todos os docentes a nível nacional vejam esta injustiça que contra eles está a ser cometida e assim, ver reposto o direito do tempo de serviço prestado em períodos de congelamento.