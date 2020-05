“Se for caso disso o IASaúde irá fazer uma vistoria ao Estádio do Marítimo”

Pedro Ramos deixou em aberto a possibilidade de o IASaúde efectuar uma vistoria ao Estádio do Marítimo para certificar o recinto para receber os jogos em falta na I Liga de futebol. Esta foi uma indicação deixada, este domingo, pelo secretário regional da Saúde e Protecção Civil, na habitual conferência de imprensa de actualização dos números da covid-19 na Região.

“Temos acompanhado com muita atenção essa situação do futebol, nomeadamente a I Liga, o IASaúde, em articulação com a Direcção-Geral da Saúde (DGS), vai verificar que tipo de vistoria será necessário ao Estádio do Marítimo, uma vez que ainda não se sabe o número de estádios e quais serão escolhidos para as últimas jornadas da I Liga”, sublinhou Pedro Ramos.

“Se for um dos estádios escolhidos o IASaúde irá fazer uma vistoria cumprindo com todos os requisitos tendo em conta as recomendações da DGS”.