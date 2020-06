“Se alguém rouba e põe à fome o povo da Madeira é o PSD”, afirma Bloco de Esquerda

O Bloco de Esquerada acusa o Governo Regional de apenas de lembrar da miséria do povo para fazer chantagem com Lisboa. “Se alguém rouba os madeirenses e os faz passar fome é o PSD e os seus governos desde há 40 anos. Após este período continua a ser a segunda mais pobre do país”, afirma o partido num comunicado assinado por Paulino Ascenção.

O BE aponta alguns exemplos de despesas que poderiam ser cortadas para fazer face às dificuldades também inerentes da pandemia. “Desde logo cortava no funcionamento do seu Governo enorme, e na corte de assessores. Acontece que em plena pandemia ainda vai instalar uma nova direcção regional e, para o efeito, pagar nova renda ao senhor João Dantas - mais uma família salva do risco de pobreza”, atira.

“Cortava nos lucros excessivos da concessões Via Litoral e Via Expresso - em 2019 foram 80 milhões os lucros, despesa que poupava se a manutenção das vias rápidas fosse feita pelos serviços do governo directamente”, diz.

“Cobrava uma taxa pela concessão dos portos ou assumia a exploração para garantir igualdade de tratamento entre o armadores que aqui operam e preços mais baixos nos fretes. Publicava as listas de grandes devedores ao fisco e não deixava prescrever milhões de receitas à Segurança Social. Terminava as obras vistosas mas inúteis que servem apenas para alimentar a ganância do lobi do betão regional. Acabava com os subsídios só futebol profissional”, refere a Comissão Regional do Bloco de Esquerda Madeira.

“Quem não tem dinheiro não tem vícios. O Governo Regional não tem dinheiro mas quer manter todos os vícios e privilégios que criou aos longo dos anos para a dita «máfia no bom sentido». O Povo bem pode passar fome que o PSD nunca vai tocar nestes privilégios”, atira o Bloco.

“ A solidariedade nacional aconteceu sempre no passado são inaceitáveis e envergonham os madeirenses a violência verbal e a chantagem usadas pelos governantes regionais”, termina.