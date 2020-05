‘Stay Safe Stay Savoy’ é o lema que dá o mote para o plano com medidas de higiene e segurança para prevenção da covid-19, que será adoptado por todos os hotéis e restaurantes do grupo Savoy Signature, assim que estes empreendimentos reabrirem. O objectivo é informar, esclarecer e reforçar a confiança no regresso às unidades hoteleiras da colecção Savoy Signature, localizadas na Calheta e no Funchal, aquando da sua reabertura.

De acordo com nota de imprensa, o cumprimento das medidas apresentadas neste plano será feito com a máxima exigência e supervisão. “Serão várias as adaptações dos nossos hotéis, desde a rotina do próprio staff, ao atendimento ao cliente, passando pelo funcionamento dos restaurantes e bares, assim como, pelos serviços de limpeza de quartos e áreas comuns”, indica a Administração da Savoy Signature.

“O desenvolvimento deste plano decorre das recomendações de diversas entidades nacionais e internacionais para o sector, assim como, acompanha de forma rigorosa os requisitos das certificações que o grupo hoteleiro já cumpre, caso do Clean & Safe, e também das que decorrem por indicação da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, que tem como base uma colaboração activa para a própria retoma do destino”, explica a mesma nota.

“Antes da chegada ao hotel, os nossos hóspedes terão a garantia de que cumprimos com todas as normas exigidas que incluem, entre muitas outras, a marcação de espaços com vista a manter o distanciamento social, os horários de refeições devidamente estabelecidos, a atribuição de quartos com intervalos e desocupados durante pelo menos 24 horas. À chegada, a malas serão desinfectadas e a recepção estará preparada para um check-in célere e tranquilo. Nos elevadores, a capacidade será ajustada e as áreas públicas regularmente desinfectadas. Um Guest Booklet será distribuído aos hóspedes para complementar todas as medidas com informação sobre os procedimentos a adoptar durante a estadia”, acrescenta Ricardo Nascimento, Assessor da Administração que lidera a área operacional do grupo.

O grupo assume o compromisso perante os seus hóspedes uma vez que, “apesar de a principal preocupação e prioridade ser a saúde e segurança de todos, a experiência dos hóspedes não poderá ser esquecida”. A Savoy Signature está a dinamizar diversas formações para dotar o seu capital humano dos melhores procedimentos e práticas para elevar o nível de serviço neste novo contexto.