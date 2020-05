Saúde retoma actividade a partir de amanhã

A área da saúde vai retomar a actividade a partir de amanhã, “numa fase de transição que tem de ser respeitada por todos”

O anúncio foi feito há instantes, pelo secretário regional da Saúde, “com autorização do presidente do Governo regional”.

Pedro Ramos explicou que a retoma da actividade diz respeito “ à saúde pública, convencionada, privada e social e ainda a actividade do serviço de emergência pré-hospitalar, de acordo com as regras anteriores, excepcionando os lares e as unidades de internamente de longa duração da rede regional de cuidados continuados integrados por razões de protecção de cidadãos mais vulneráveis e por respeito pela sua vida”.