Sara Cerdas salienta importância dos fundos europeus para o sector da cana-de-açúcar

A candidata do Partido Socialista-Madeira às Eleições Europeias esteve, ao longo desta manhã, na freguesia do Porto da Cruz, onde visitou o Engenho do Norte e manteve contactos com a população local.

No Engenho, Sara Cerdas recebeu explicações dos empresários sobre o funcionamento desta unidade e pôde acompanhar todo o processo de laboração, desde a moagem da cana-de-açúcar até à produção do conhecido rum da Madeira.

A candidata socialista apontou a importância do sector da produção de cana-de-açúcar e dos seus derivados para a economia regional e constatou as dificuldades sentidas pelo mesmo, destacando, por isso, o papel que a União Europeia, através dos fundos comunitários, tem para a sua dinamização.

“Este é um sector muito importante, não apenas pela sua componente agrícola, mas também pelo seu produto final, a famosa aguardente de cana-de-açúcar, o chamado rum da Madeira”, reforçou, lembrando que, dos 27 cêntimos que os produtores de cana-de-açúcar recebem por quilo, 16 são provenientes da União Europeia.

Após a visita ao Engenho do Porto da Cruz, Sara Cerdas teve a oportunidade de percorrer algumas das artérias da freguesia, contactando com alguns residentes e comerciantes locais.