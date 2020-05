Sara Cerdas preparou actividades on-line para assinalar Dia da Europa

Para celebrar o Dia da Europa, este sábado, dia 9 de Maio, Sara Cerdas preparou um conjunto de actividades on-line.

A primeira iniciativa do dia convida todos os cidadãos a fazer questões on-line, sobre o seu trabalho no Parlamento Europeu.

“Às 11h30, irei ter uma sessão ao vivo, com todos os cidadãos que queiram colocar perguntas, e que foram colocando ao longo da semana, acerca do meu trabalho enquanto eurodeputada. Irei responder às questões dos cidadãos, aproximando aqueles que são os trabalhos do Parlamento Europeu ao dia a dia das pessoas, e de que forma a União Europeia está presente na nossa vida”, disse Sara Cerdas.

O directo será transmitido através das redes sociais da eurodeputada, no Facebook e Instagram.

Durante a tarde, a delegação socialista no Parlamento Europeu irá transmitir um debate on-line com os nove eurodeputados, das 15 às 17 horas. O debate estará activo na página de Facebook PS na Europa e na página oficial do Partido Socialista. Conta com a abertura de José Luís Carneiro, Secretário-geral adjunto do PS, e com o encerramento de Ana Catarina Mendes, presidente do Grupo Parlamentar do PS. Sara Cerdas irá intervir pelas 15h50, onde abordará a resposta social à crise.

A última iniciativa do dia, às 18h30, será com a Juventude Socialista da Madeira.

“Iremos discutir a importância da União Europeia e como esta afeta o dia a dia da Juventude, qual o papel dos jovens nesta conjetura e como será o papel da recuperação pós-pandemia COVID-19, porque já temos de olhar que recuperação e que vida queremos ter após este confinamento e esta pandemia”, refere Sara Cerdas.

O debate contará com a participação de Olavo Câmara, Presidente da JS-M e deputado à Assembleia da República, e João Pedro Vieira, Vereador na Câmara Municipal do Funchal e Secretário Geral do PS-Madeira.

“Serão 3 iniciativas, todas on-line, e será desta forma que irei comemorar o dia da Europa”, informa ainda a eurodeputada.